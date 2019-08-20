Финансы
Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:09
Министерство финансов РФ проведет 21 августа аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Культура
Десять лет назад скончался народный артист России Семен Фарада
Десять лет назад скончался народный артист России Семен Фарада, сыгравший гостя с юга в фильме "Чародеи".
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Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Российские полицейские поймали отравителя конфет крысиным ядом
В Саратове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Вторник стал самым теплым днем августа в Москве
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Россия перестала передавать данные о радиации в Австрию
По словам высокопоставленного сотрудника ОДВЗЯИ, 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив
Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, проснулся в Сицилии.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Nvidia GeForce Now до конца 2019 года появится на Android
Обновлено в 04:13
Футбол
Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей
Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег.
Обновлено в 03:51
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Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Политика
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада
Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 06:20
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка
17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.
Обновлено в 08:45
Наука
Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома
Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев
Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45