Финансы
Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС вчера в 09:09
Министерство финансов РФ проведет 21 августа аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
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Умерла актриса Александра Назарова
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Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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Авто
Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи
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Обновлено вчера в 19:13
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Политика
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Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.
Обновлено в 00:12
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Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
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Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США
Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Гаджеты
Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября
Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.
Обновлено вчера в 00:51
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Обновлено вчера в 22:28
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено 19 августа в 03:31
Шоу-бизнес
Марию Кожевникову публично опустили
Обновлено вчера в 21:03
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Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении
Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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Шоу-бизнес
Лизу Галкину отчитал отец за показывание языка
На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад.
Обновлено 19 августа в 22:36
Политика
Кремль назвал абсурдом информацию о радиоактивном облаке
Никакого радиоактивного облака в Архангельской области не существует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 08:53
Космос
Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии
Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
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ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
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Обновлено вчера в 11:44
Культура
В Саудовской Аравии откроют две академии искусств
Две академии искусств поручено открыть властями Саудовской Аравии министерству культуры страны, пишет Saudi Gazette.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
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Росавиация разослала рекомендации после жесткой посадки A321 в поле
После аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в поле из-за столкновения с птицами Росавиация разослала рекомендации, направленные на снижение риска столкновения воздушных судов с птицами.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
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Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено 19 августа в 14:33
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено 19 августа в 19:05