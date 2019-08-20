Министерство финансов РФ проведет 21 августа аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Происшествия Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Политика Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи Администрация США занимается изучением вопроса о возможном сокращении объемов помощи иностранным государствам.

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Политика Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Футбол Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Гаджеты Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Политика Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.

Шоу-бизнес Лизу Галкину отчитал отец за показывание языка На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад.

Политика Кремль назвал абсурдом информацию о радиоактивном облаке Никакого радиоактивного облака в Архангельской области не существует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Космос Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Происшествия ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.

Культура В Саудовской Аравии откроют две академии искусств Две академии искусств поручено открыть властями Саудовской Аравии министерству культуры страны, пишет Saudi Gazette.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Происшествия Росавиация разослала рекомендации после жесткой посадки A321 в поле После аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в поле из-за столкновения с птицами Росавиация разослала рекомендации, направленные на снижение риска столкновения воздушных судов с птицами.

Гаджеты Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).