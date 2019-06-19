Финансы
Минфин 19 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС вчера в 09:34
Министерство финансов РФ проведет 19 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Минфин РФ предложит 20-летнюю ОФЗ на 20 млрд р и инфляционную ОФЗ на 5,3 млрд р
Financial Oneвчера в 09:27
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
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