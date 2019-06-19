Минфин 19 июня предложит инвесторам ОФЗ на 25 млрд рублейFinam.Ru вчера в 09:09

Минфин России планирует 19 июня 2019 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS в объеме 5 млрд.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста.

Общество Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье 18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку Как сообщает The Sun, ДТП произошло в тот момент, когда Уильям с супругой Кейт Миддлтон направлялся на церемонию Ордена Подвязки в Виндзорский замок.

Музыка Пинк выпустила клип на песню «90 Days» Пинк признается, что клип был снят ради удовольствия. Она подчеркнула, что "90 Days" — одна из ее любимых песен в альбоме "Hurts 2B Human".

Политика Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Хоккей Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса» Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.

Происшествия Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Армия и оружие Совбез РФ назвал предполагаемый объем финансовых резервов ИГ В Совбезе РФ оценили предполагаемый объем финансовых резервов, которыми располагает «Исламское государство»11 (террористическая группировка запрещена в РФ).

Политика Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.

Происшествия В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.