Финансы
Минфин 19 июня предложит инвесторам ОФЗ на 25 млрд рублейFinam.Ru вчера в 09:09
Минфин России планирует 19 июня 2019 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS в объеме 5 млрд.
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Минфин РФ предложит 20-летнюю ОФЗ на 20 млрд р и инфляционную ОФЗ на 5,3 млрд р
Financial Oneвчера в 09:27
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