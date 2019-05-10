Политика
Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-ЛугаРБК 10:46
Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
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Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Кино
Фанаты «Игры престолов» ожидают появления в сериале нового дракона
Исполнитель роли Эурона Грейджоя в культовом сериале "Игра престолов" Йохан Филип Асбек на своей личной странице в "Инстаграме" разместил фотографию с места съёмок.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Гурам Аджоев: «Купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета»
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал "СЭ" матч 28-го тура чемпионата России с "Анжи", в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, после чего поднялась в зону Лиги Европы.
Обновлено в 13:05
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Туристический автобус упал с горной дороги в Японии
Автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма на острове Хонсю.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Политика
Визит спецпрокурора Мюллера в Конгресс США 15 мая отменен
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, закончивший расследование о российском влиянии на американские выборы 2016 года, не явится давать показания в Конгресс 15 мая, сообщил глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер 10 мая, передает издание The Hill.
Обновлено в 14:52
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
Обновлено в 12:53
Гаджеты
IPhone 2019 получат квадратную камеру, увеличенную толщину и реверсивную беспроводную зарядку
Обновлено в 13:19
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ
Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:26
Музыка
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04