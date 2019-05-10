Политика

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-ЛугаРБК 10:46

Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
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Минэнерго: отгрузка качественной нефти возобновилась в порту Усть-Луга

RT на русском10:32

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

РБК10:46

«Чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге

Газета.Ru10:34

Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга

Коммерсантъ11:30

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

ТАСС10:30

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

РИА Новости10:17

В порту Усть-Луга возобновили отгрузку качественной нефти

Говорит Москва11:15
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Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
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Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО

Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
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Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Кино

Фанаты «Игры престолов» ожидают появления в сериале нового дракона

Исполнитель роли Эурона Грейджоя в культовом сериале "Игра престолов" Йохан Филип Асбек на своей личной странице в "Инстаграме" разместил фотографию с места съёмок.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Гурам Аджоев: «Купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета»

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал "СЭ" матч 28-го тура чемпионата России с "Анжи", в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, после чего поднялась в зону Лиги Европы.
Обновлено в 13:05
Политика

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Туристический автобус упал с горной дороги в Японии

Автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма на острове Хонсю.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Политика

Визит спецпрокурора Мюллера в Конгресс США 15 мая отменен

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, закончивший расследование о российском влиянии на американские выборы 2016 года, не явится давать показания в Конгресс 15 мая, сообщил глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер 10 мая, передает издание The Hill.
Обновлено в 14:52
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

Обновлено в 12:53
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Обновлено в 13:19
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Хоккей

Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:26
Музыка

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
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