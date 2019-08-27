Минэнерго России предлагает ввести налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики, которые поспособствуют привлечению инвесторов. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики

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