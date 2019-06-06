Энергетика
Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение летаИзвестия 02:34
Утром 30 апреля Белоруссия сообщила, что полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Несколькими днями позже Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по этому делу.
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Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки
Обновлено в 05:52
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Культура
Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено в 10:05
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Общество
Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»
Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Германия создаёт своё гиперзвуковое оружие в ответ на «ракеты Путина»
Германия намерена разработать собственное гиперзвуковое оружие, сопоставимое с российскими «ракетами Путина», сообщает 6 июня издание Die Welt.
Обновлено в 13:36
Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Марию Мельникову поздравляют со второй беременностью
Заговорили о второй беременности Марии Мельниковой фанаты начали после того, как она опубликовала «подозрительную» фотографию.
Обновлено в 07:45
Игры
Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет
Обновлено в 09:19
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14