Энергетика

Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение летаИзвестия 02:34

Утром 30 апреля Белоруссия сообщила, что полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Несколькими днями позже Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по этому делу.
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Добыча нефти в РФ упала сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

Интерфакс14:06

Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Известия02:34

Минэнерго в течение лета оценит ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»

News.ru03:24

Ущерб от загрязнения «Дружбы» оценят до конца лета — Новак

REGNUM03:00

Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

РБК14:19

Минэнерго ужесточит нормативную базу для исключения повтора ЧП с «Дружбой»

Взгляд.ру02:32

Нормативная база будет ужесточена в ближайшие месяцы для исключения повтора ЧП с «Дружбой»

ТАСС02:40
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Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Футбол

Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки

Обновлено в 05:52
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено в 10:05
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Общество

Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»

Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Германия создаёт своё гиперзвуковое оружие в ответ на «ракеты Путина»

Германия намерена разработать собственное гиперзвуковое оружие, сопоставимое с российскими «ракетами Путина», сообщает 6 июня издание Die Welt.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Марию Мельникову поздравляют со второй беременностью

Заговорили о второй беременности Марии Мельниковой фанаты начали после того, как она опубликовала «подозрительную» фотографию.
Обновлено в 07:45
Игры

Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет

Обновлено в 09:19
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO

Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
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