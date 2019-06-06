Минэнерго в течение лета оценит ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»News.ru 03:24

Консолидированная оценка ущерба и определение размера компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» будут проведены в течение лета. Об этом сообщают в Минэнерго РФ.

Минэнерго в течение лета оценит ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»

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