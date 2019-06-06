Энергетика

Минэнерго сохранит прогноз добычи нефти на этот годDP.RU вчера в 02:11

Министр энергетики Александр Новак заявил, что министерство не поменяет прогноз добычи нефти на 2019 год после сложившейся ситуации с нефтепроводом "Дружба", передает ТАСС. Минэнерго в ближайшие месяцы планирует ужесточить нормативную базу для исключения повтора происшествия с "Дружбой".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новак связал перевыполнение сделки ОПЕК+ в России с ремонтами НПЗ и ЧП с «Дружбой»

ТАССвчера в 16:11

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 14:48

Минэнерго не корректировало прогноз по добыче нефти из-за инцидента с «Дружбой»

Rambler News Serviceвчера в 02:37

Перевыполнение РФ сделки ОПЕК+ связано с ремонтами и частично с ЧП с «Дружбой» - Новак

ПРАЙМвчера в 15:11

Новак объяснил, почему объем добычи нефти в РФ сократился сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

DP.RUвчера в 14:43

Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом «Дружба» оценят в течение лета

РИА Новостивчера в 02:48

Добыча нефти в РФ упала сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Кино

Кинокомпания обвинила BadComedian в давлении

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) пытается оказать давление на KD Studios (ранее называлась Kinodanz), заявила кинокомпания.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Общество

Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Значимость роли Кейт Миддлтон в британской королевской семье возрастает.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Политика

Кудрин сравнил правительство с замершим в прыжке тигром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на ПМЭФ-2019 вновь сравнил правительство РФ с тигром, но отметил, что он «замер в прыжке».
Обновлено в 03:18
Спорт

Пожизненно отстранённый Чёгин получил госконтракты на 8,5 млн рублей

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором работал раньше, на сумму 8,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины

В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности

Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Общество

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.
Обновлено в 02:19
Общество

Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве

Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.
Обновлено в 02:25
Экономика

Популярная торговая сеть будет продавать еду в кредит

О намерении использовать виртуальную карту сети супермаркетов для продажи продуктов в рассрочку заявил российский ретейлер Х5 Retail Group.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика

Белорусы больше всех пострадали от грязной нефти, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" больше всех пострадала белорусская сторона, передает "БелТА".
Обновлено в 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное