Энергетика

Минэнерго в течение лета оценит ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»News.ru вчера в 03:24

Консолидированная оценка ущерба и определение размера компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» будут проведены в течение лета. Об этом сообщают в Минэнерго РФ.
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Минэнерго проведет оценку ущерба от загрязнения «Дружбы» в течение лета

РБКвчера в 03:43

Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Известиявчера в 02:34

Ущерб от загрязнения «Дружбы» оценят до конца лета — Новак

REGNUMвчера в 03:00

Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом «Дружба» оценят в течение лета

РИА Новостивчера в 02:48

Минэнерго в течение лета оценит ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»

News.ruвчера в 03:24

Минэнерго ужесточит нормативную базу для исключения повтора ЧП с «Дружбой»

Взгляд.рувчера в 02:32

Нормативная база будет ужесточена в ближайшие месяцы для исключения повтора ЧП с «Дружбой»

ТАССвчера в 02:40
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
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Симоньян отказалась отвечать, сказав при этом, что Соболь ей не нравится. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована.
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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

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Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
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Представлен календарь Российской премьер-лиги

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Скончался российский актер Александр Кузнецов

Артист Эммануил Виторган на своей официальной странице в социальных сетях сообщил о смерти актера Александра Кузнецова.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено вчера в 03:16
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В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Спорт

Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Экономика

РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей

Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
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Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Дождливая неделя и похолодание ожидают сахалинцев

В Южно-Сахалинске синоптики предсказывают понижение температуры и осадки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области

Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол

Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет

Обновлено вчера в 14:57
Политика

Япония настаивает на продолжении упорных переговоров с Россией

«Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры», - заявил Есихидэ Суга.
Обновлено в 00:50
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
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Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
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Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым

Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
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Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением

Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
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Политика

Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
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Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Продюсер Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского.
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
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В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
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Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Шоу-бизнес

Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак

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Обновлено вчера в 07:33
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
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