Энергетика
Минэнерго в течение лета оценит ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»News.ru вчера в 03:24
Консолидированная оценка ущерба и определение размера компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» будут проведены в течение лета. Об этом сообщают в Минэнерго РФ.
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Политика
Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»
Симоньян отказалась отвечать, сказав при этом, что Соболь ей не нравится. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована.
Обновлено в 01:09
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Скончался российский актер Александр Кузнецов
Артист Эммануил Виторган на своей официальной странице в социальных сетях сообщил о смерти актера Александра Кузнецова.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей
Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Дождливая неделя и похолодание ожидают сахалинцев
В Южно-Сахалинске синоптики предсказывают понижение температуры и осадки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Япония настаивает на продолжении упорных переговоров с Россией
«Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры», - заявил Есихидэ Суга.
Обновлено в 00:50
Политика
Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
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Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым
Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Политика
Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
Обновлено в 00:54
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Продюсер Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36