Энергетика

Минэнерго сохранит прогноз добычи нефти на этот годDP.RU 02:11

Министр энергетики Александр Новак заявил, что министерство не поменяет прогноз добычи нефти на 2019 год после сложившейся ситуации с нефтепроводом "Дружба", передает ТАСС. Минэнерго в ближайшие месяцы планирует ужесточить нормативную базу для исключения повтора происшествия с "Дружбой".
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