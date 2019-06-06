Энергетика

Минэнерго сохранит прогноз добычи нефти на этот годDP.RU вчера в 02:11

Министр энергетики Александр Новак заявил, что министерство не поменяет прогноз добычи нефти на 2019 год после сложившейся ситуации с нефтепроводом "Дружба", передает ТАСС. Минэнерго в ближайшие месяцы планирует ужесточить нормативную базу для исключения повтора происшествия с "Дружбой".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Новак связал перевыполнение сделки ОПЕК+ в России с ремонтами НПЗ и ЧП с «Дружбой»

ТАССвчера в 16:11

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 14:48

Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом «Дружба» оценят в течение лета

РИА Новостивчера в 02:48

Перевыполнение РФ сделки ОПЕК+ связано с ремонтами и частично с ЧП с «Дружбой» - Новак

ПРАЙМвчера в 15:11

Новак объяснил, почему объем добычи нефти в РФ сократился сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

DP.RUвчера в 14:43

Добыча нефти в РФ упала сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:06

Минэнерго не корректировало прогноз по добыче нефти из-за инцидента с «Дружбой»

Rambler News Serviceвчера в 02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия

В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку

По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.
Обновлено в 04:12
Общество

Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Завещание Алексея Булдакова: единственный сын остался без копейки

Обновлено в 03:54
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Обновлено в 03:02
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко

Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В пятницу в Петербург придет гроза

Аномальная жара продолжает мучить петербуржцев. Синоптики обещают до конца недели жаркую и душную погоду. Хотя 7 июня вечером ждут грозу.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Компания Apple выкупит автопилоты стартапа Drive.ai

Обновлено в 00:36
Технологии

Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд

Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика

«Перекресток» планирует продавать еду в долг

Оформлять виртуальные карты рассрочки будут по паспорту во всех торговых точках сети в случае, если кредитный лимит будет одобрен.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море

Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.
Обновлено в 04:10
Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.
Обновлено в 03:30
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Спорт

Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ

Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Общество

Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию

Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко захотела от Топалова дочку

В начале декабря 2018 телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика

В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Политика

Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Политика

Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»

Обновлено в 03:07
Общество

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное