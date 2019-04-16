Энергетика
Минэнерго рекомендовало снизить поставки топлива на внутренний рынокРИА Новости вчера в 06:40
Минэнерго РФ на последнем заседании штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов рекомендовало нефтекомпаниям немного снизить поставки топлива на внутренний рынок, потому что на нем фиксируется перенасыщенность, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах Национального нефтегазового форума.
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Правительство РФ намерено увеличить компенсации нефтяникам до 190 миллиардов
Правда УрФОвчера в 23:12
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