Энергетика
Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+Российская газета02:02
Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
Российская газета02:02
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Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 01:13
с чего всё началось
График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:08
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