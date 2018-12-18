Энергетика
Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+
Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+Ведомости02:15
Россия в 2019 г. снизит добычу нефти примерно до 552 млн т с учетом сделки ОПЕК+, рассказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Ведомости02:15
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Энергетика
Россия бьёт рекорды по добыче нефти и экспорту газа
По итогам 2018 г. добыча газа составит около 723 млрд кубических метров, а объем экспорта — 245 млрд кубометров.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд из-за тревог о перенасыщении рынка
Brent, которая потеряла более 4 процентов за последние три сессии, ранее во вторник достигла отметки в $58,10 за баррель, что на $1,50 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 02:01
Энергетика
«Газпром» добыл в 2018 году на 5,7% больше газа
В сравнении с показателями 2016 года, в 2017 году добыча газа компании выросла на 12,4%, то есть до 471 млрд кубометров.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
За одиннадцать месяцев 2018 года Азербайджан транспортировал более 38 млн тонн нефти.
Обновлено в 07:32
Энергетика
Минэкономразвития готовит предложения для стабилизации цен на топливо
Минэкономразвития РФ подготовило для правительства предложения, связанные с ситуацией на топливном рынке России.
Обновлено в 01:30
Энергетика
Донские бизнесмены задолжали за газ 768 млн руб
Всего с начала нынешнего года в донской арбитраж компания направила более 12 тыс исков на общую сумму 1 млрд руб.
Обновлено в 07:08
Энергетика
40% газовых активов в Северном море продает Кувейт
Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует активы в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).
Обновлено в 02:00
Энергетика
Евгений Киселев: Россия обеспечена нефтью на 25 лет
Россия обеспечена нефтью на 23-25 лет при современном уровне добычи. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 07:49
Энергетика
В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа
Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Ливия сообщила о форс-мажоре на крупнейшем месторождении Эль-Шарара
Фото: STR / EPA Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах относительно работы на месторождении Эль-Шарара.
Обновлено в 00:30
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP
Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.
Обновлено вчера в 08:15
Энергетика
«Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей
Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Энергетика
Из-за холодов цены на электроэнергию в Латвии выросли за неделю на 9%
Стоимость электроэнергии в Латвии за прошедшую неделю выросла на 8,7%, еще больше цена увеличилась в Литве – на 9,3%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Обновлено в 06:10
Энергетика
«Газовый кризис» в Карачи преодолён
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.
Обновлено вчера в 12:57