Экономика

РБКРБКМинэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК. 26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
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с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
РИА Новостивчера в 08:59

Подробнее о событии

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

РБК08:51

Трутнев: все ведомства поддержали допуск частных инвесторов к шельфу Арктики

ТАСС10:33

«Ъ» рассказал о законопроекте о допуске частных нефтяных компаний в Арктику

Интерфаксвчера в 19:56

Все профильные ведомства поддерживают допуск частных компаний на шельф Арктики

ПРАЙМ10:35

Правительство разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике

Ведомостивчера в 17:22

Частным компаниям сулят море нефти

Коммерсантъвчера в 16:21

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новостивчера в 08:59
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Политика

Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57

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34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
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Кино

Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева

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Известия 10:35
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
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Агутин и Варум показали семейную идиллию на "Новой волне" На этот раз участие артистов в песенном конкурсе не омрачают слухи об изменах исполнителя.
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Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
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Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Экономика

Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Происшествия

Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Происшествия

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.
Интерфакс 04:41
Армия и оружие

США разрабатывают танк, работающий на водороде

Американская армия ведет разработку новых боевых машин, работающих на водороде.
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В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет

Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.
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Происшествия

На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру

В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
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В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов

Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.
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Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»

Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
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Сбербанк начал разработку нового логотипа

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
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В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
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65-летняя Любовь Успенская опубликовала пляжное фото топлес

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Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard

Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
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ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса

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Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»

Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».
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Китай выразил протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге

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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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