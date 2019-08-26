"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".

с чего всё началось

Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК. 26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

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