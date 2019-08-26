В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.

с чего всё началось

Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК. 26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

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