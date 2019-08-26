Экономика
РБКМинэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК. 26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
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с чего всё началось
В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.РИА Новостивчера в 08:59
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ФАН 04:08
Экономика
Германия оказалась на грани кризиса
Падение объемов экспорта из-за глобальной торговой войны негативно сказалось на экономике Германии, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 10:58
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Вести.Ru 11:31
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Вести.Ru 11:53
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Вечерняя Москва 07:03
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Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
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Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
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Ростуризм предупредил о возможном возобновлении туров на Шри-Ланку
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«Краснодар» продал нападающего в румынский клуб
Футболист команды «Краснодар» Российской премьер-лиги (РПЛ) Андрей Иван перешёл в румынский клуб «Университатя Крайова».
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06