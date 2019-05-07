Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»Российская газета 06:38

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак. Министерство предлагает ужесточить ответственность компаний за сдачу в "трубу" некачественной нефти с 300 тысяч рублей до 2 процентов оборота.
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По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

Коммерсантъ06:01

Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

РБК06:27

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

ТАСС06:14

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Взгляд.ру06:12

Новак сообщил об аресте четырех человек по делу о загрязнении «Дружбы»

Ведомости07:06

«Дружбу» скрепят штрафами: санкции за грязную нефть хотят ужесточить

Известия11:30

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержали четырех человек

РИА Новости08:40
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Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

КП - Беларусь08:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
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