Энергетика

Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»РБК 08:20

Новак отметил, что министерства и ведомства проанализировали действующую нормативно-правовую базу и подготовили предложения о том, как ее изменить. По его словам, комиссия считает нужным изменить ГОСТы и расширить перечень показателей качества нефти, которые нужно проверять ежедневно.
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Россия может ввести запрет на использование хлорорганики в нефтяной отрасли

Евразия Daily08:38

Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»

РБК08:20

Ведомства предлагают ввести нормативные требования к качеству нефти и оборотные штрафы за их нарушение

Финмаркет06:40

Штраф за нарушение техрегламента о качестве нефти предложили повысить до 2% от оборота

Парламентская газета07:09

В Минэнерго предложили ужесточить контроль за российской нефтью

Risknews09:54

За российской нефтью повысят контроль

Коммерсантъ07:51

Россия может запретить применение хлорорганики в нефтяной отрасли

ТАСС06:28
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Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений Трампа

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 1% на фоне усиления торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Ранее в ГИБДД заявляли, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 км / ч могут ввести в течение полутора лет Заместитель руководителя Центра организации движения (ЦОДД) Москвы Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автовладельца.
Обновлено в 09:43
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Происшествия

По делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержаны четыре человека

По делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержаны четыре человека. Решением суда они помещены в СИЗО.
Обновлено в 07:37
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Футбол

Агент Фернандеса прокомментировал слухи о переходе игрока в «Зенит»

Обновлено в 08:48
Политика

Жириновский поспорил с Михалковым на тему объединяющей россиян идеи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступил в полемику с кинорежиссером Никитой Михалковым по поводу национальной идеи для жителей России.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.
Обновлено в 10:16
Происшествия

«Аэрофлот» будет выплачивать зарплату семье погибшего бортпроводника

Обновлено в 09:26
Общество

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Футбол

Шатов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перебраться в «Краснодар», за который выступал на правах аренды в позапрошлом сезоне.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии

Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Гаджеты

Стали известны детали новой платформы iOS 13

Стали известны подробные характеристики новой мобильной платформы iOS 13, сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Авто

«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%

В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗа» выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:28
Хоккей

Скончался бывший вратарь «Лады» и «Авангарда»

Бывший голкипер «Лады» и «Авангарда» Адам Свобода скончался в возрасте 41 года, об этом сообщает пресс-служба Чешского хоккейного союза.
Обновлено в 10:26
Общество

Суд отклонил иск инвалида из Анапы к Бузовой и Баскову

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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