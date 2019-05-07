Энергетика
Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»РБК 08:20
Новак отметил, что министерства и ведомства проанализировали действующую нормативно-правовую базу и подготовили предложения о том, как ее изменить. По его словам, комиссия считает нужным изменить ГОСТы и расширить перечень показателей качества нефти, которые нужно проверять ежедневно.
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Штраф за нарушение техрегламента о качестве нефти предложили повысить до 2% от оборота
Парламентская газета07:09
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