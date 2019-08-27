Экономика
ТАССМинэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
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Минэнерго РФ поддерживает допуск иностранных инвесторов на арктический шельф
Московский Комсомолец17:13
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".
Инфорос 25 августа в 13:38
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское протиивостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Со 2 по 6 сентября СП GM-АвтоВАЗ приостановит работу конвейера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Коммерсантъ 16:34
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44
Политика
Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа 17:10
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Происшествия
Знаток Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
URA.Ru 16:46
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 16:37
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Здоровье
В России выросло число больных сахарным диабетом
Число больных сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23%. В 2018 году было зарегистрировано 4,8 млн пациентов с таким диагнозом.
Параграфист 03:21
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Наука
Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera 12:07
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Гаджеты
«Би-би-си» готовит запуск своего голосового помощника Beeb
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си собирается запустить голосового помощника Beeb.
Профиль 16:55