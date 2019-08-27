Экономика

ТАССТАССМинэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.
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с чего всё началось

Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС13:12

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Минэнерго РФ поддерживает допуск иностранных инвесторов на арктический шельф

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РБК13:23

Источник узнал о решении Минэнерго сохранить шельф в Арктике за госкомпаниями

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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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