Экономика
ТАССМинэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.
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с чего всё началось
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.ТАСС13:12
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Минэнерго РФ поддерживает допуск иностранных инвесторов на арктический шельф
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