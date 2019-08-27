Экономика
ТАССМинэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.ТАССвчера в 13:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго РФ поддерживает допуск иностранных инвесторов на арктический шельф
Московский Комсомолецвчера в 17:13
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Газета.Ru вчера в 09:57
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
REGNUM вчера в 10:46
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Спорт
Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru вчера в 07:21
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Авто
Квадратный внедорожник Bollinger готовится к выходу в серийной модификации
Американский стартап Bollinger Motors сообщил о том, что глобальная презентация новой версии внедорожника В1, а также пикапа В2 состоится уже 26 сентября.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:31
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика
Болтон подтвердил планы Трампа встретиться с Зеленским в Польше
Как отметил советник президента США, встреча Трампа и Зеленского может состояться, несмотря на отсутствие ее официального анонса.
ФАН вчера в 12:05
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
В России 34 млн человек угодили в «квалификационную яму»
По данным доклада компании BCG и World Skills, около 34 млн россиян оказались в «квалификационной яме» — их компетенция не соответствует той должности, которую они занимают.
Общественная служба новостей вчера в 05:07
Происшествия
Судно с семью рыбаками пропало на севере Японии
ТАСС вчера в 21:14
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК вчера в 17:27
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Общество
Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей
Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:35
Политика
Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.
Газета.Ru вчера в 11:52
Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ вчера в 18:59
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17
Происшествия
В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений
По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Депутаты Татарстана не хотят отмечать свержение монголо-татарского ига
Госсовет Татарстана не поддержал предложение об установлении новой памятной даты.
Kazanfirst.ru вчера в 04:17
Культура
В Пекине открылась выставка достижений искусства за 70 лет с основания КНР
Выставка достижений в сфере искусства с момента основания Китайской Народной Республики открылась в Национальном центре исполнительных искусств в Пекине, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.
REGNUM 00:06
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Армия и оружие
Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
РИА Новости вчера в 11:14