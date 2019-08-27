Экономика

ТАССТАССМинэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
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Минэнерго поддержало допуск иностранных инвесторов на арктический шельф

Коммерсантъ16:04

Источник узнал о решении Минэнерго сохранить шельф в Арктике за госкомпаниями

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Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

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RT на русском12:36

Минэнерго предложило обеспечить льготами проекты на арктическом шельфе

News.ru12:33

Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

ТАСС13:12

Надо обсуждать изменение фискальных условий для проектов в Арктике - Новак

ПРАЙМ14:09
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Политика

Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

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Песков рассказал об отношении лидеров «нормандской четверки» к встрече

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Российская газета 13:57
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В России выросло число больных сахарным диабетом

Число больных сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23%. В 2018 году было зарегистрировано 4,8 млн пациентов с таким диагнозом.
Параграфист 03:21
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета 16:50
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В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Футбол

Воспитанник «Локомотива» Карапузов подписал контракт с «Динамо»

Sports.ru 16:48
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Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием

Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании

Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
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Театры

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова

Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Гаджеты

Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал о полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный вчера в 20:48
Происшествия

Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м

Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Культура

Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel

РИА Новости 15:04
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Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Космос

Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике

Наблюдения за пульсаром PSR B0540-69 в галактике Большое Магелланово облако с помощью нескольких обсерваторий показали, что окружающая его туманность пульсарного ветра постепенно стала увеличивать свою яркость в рентгеновском диапазоне после того, как он в 2011 году испытал внезапное увеличение темпа торможения вращения.
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Политика

Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.
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Энергетика

СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Армия и оружие

Зампостпреда РФ при ООН назвал число действующих в Сирии боевиков ИГ

Известия 16:02
Шоу-бизнес

Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации

Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика

Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК 13:45
Кино

Netflix объявил даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе и еще девяти фильмов

Стриминговый сервис Netflix анонсировал в своем официальном твиттере даты выхода десяти фильмов, премьеры которых запланированы на осень и начало зимы.
Афиша Daily 16:07
Политика

Трамп упрекнул Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не сумел предотвратить воссоединение Крыма с Россией.
Телеканал 360° 00:43
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Транспорт

Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Армия и оружие

Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019

Две новые авиабомбы представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 27 августа на авиасалоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба концерна.
Красная весна 11:03
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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