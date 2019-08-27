Экономика
ТАССМинэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
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Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Российская газета 07:13
Политика
Песков рассказал об отношении лидеров «нормандской четверки» к встрече
"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Российская газета 13:57
Здоровье
В России выросло число больных сахарным диабетом
Число больных сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23%. В 2018 году было зарегистрировано 4,8 млн пациентов с таким диагнозом.
Параграфист 03:21
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета 16:50
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews 16:11
Театры
В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова
Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал о полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный вчера в 20:48
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Культура
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
РИА Новости 15:04
Армия и оружие
Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Космос
Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике
Наблюдения за пульсаром PSR B0540-69 в галактике Большое Магелланово облако с помощью нескольких обсерваторий показали, что окружающая его туманность пульсарного ветра постепенно стала увеличивать свою яркость в рентгеновском диапазоне после того, как он в 2011 году испытал внезапное увеличение темпа торможения вращения.
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.
Народные новости 14:56
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Шоу-бизнес
Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации
Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК 13:45
Кино
Netflix объявил даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе и еще девяти фильмов
Стриминговый сервис Netflix анонсировал в своем официальном твиттере даты выхода десяти фильмов, премьеры которых запланированы на осень и начало зимы.
Афиша Daily 16:07
Политика
Трамп упрекнул Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не сумел предотвратить воссоединение Крыма с Россией.
Телеканал 360° 00:43
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Армия и оружие
Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019
Две новые авиабомбы представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 27 августа на авиасалоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба концерна.
Красная весна 11:03