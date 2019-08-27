Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

с чего всё началось

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