Экономика
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газРБК14:07
Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали агентству «РИА Новости».
РБК14:07
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с чего всё началось
По оценкам "Ъ", в масштабах страны внедрение "умного учета" газа для населения может обойтись почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Экономика
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Экономика
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