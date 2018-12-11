Экономика

Минэнерго поддержало идею установки в России умных счетчиков на газ
Ведомости
13:45

Минэнерго поддержало установку в России умных счетчиков для учета газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ведомство признало, что основным вопросом остается источник финансирования установки таких счетчиков.
Ведомости13:45
с чего всё началось

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

По оценкам "Ъ", в масштабах страны внедрение "умного учета" газа для населения может обойтись почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.
Коммерсантъвчера в 17:11

Подробнее о событии

Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ

РБК14:07

Минэнерго поддержало идею установки в России умных счетчиков на газ

Ведомости13:45

Минэнерго поддерживает внедрение в России «умных» счётчиков учёта газа

RT на русском13:01

Минэнерго поддержало внедрение «умных счетчиков» на газ

РИА Новости12:44

В правительстве заявили, что не обсуждают обязательную установку «умных счетчиков» на газ

ТАСС03:28

«Умные счетчики» на газ обойдутся россиянам в 130 млрд рублей

Коммерсантъ02:26

Установка «умных счетчиков» на газ может обойтись россиянам в 130 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 15:39
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 15:52
Энергетика

Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.
Обновлено в 16:03
Энергетика

Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+.
Обновлено в 16:02
Экономика

Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка

11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд.
Обновлено в 13:10
Экономика

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.
Обновлено в 14:02
Финансы

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 15:59
Экономика

«Список Титова» расширился до 43 человек

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика

«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года

Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика

«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано

Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика

Названа доля обманутых покупателей новостроек в Москве

Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве.
Обновлено в 08:58
Недвижимость

В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники

Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 12:32
Финансы

BofA в 2019 году ожидает баланса на рынке нефти при цене $70 за Brent

Bank of America Merrill Lynch прогнозирует сбалансированность рынка нефти в 2019 г. при среднегодовой цене около $70 за баррель сорта Brent, рассказал в ходе брифинга управляющий директор, начальник отдела исследований Карен Костанян.
Обновлено в 13:10
ещё по теме
Главное