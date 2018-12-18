Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК.

К концу текущего года, по расчётам Министерства энергетики, Россия выйдет на рекордные показатели добычи и эксперта природного газа. Ожидается, что добыча газа составит около 723 миллиардов кубометров - это на пять процентов больше, чем по итогам прошлого года.

Новак заявил о рекордном росте добычи и экспорта газа в 2018 году

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