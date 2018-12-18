Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам этого года вырастет на 1,6 процента, природного газа - на пять процентов, угля - на шесть процентов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.

Энергетика Энергетика Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.

Энергетика Энергетика Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ В марте 2012 года стоимость нефти достигала 130 долларов за баррель на фоне военного конфликта в Ливии, который вызывал перебои с поставками нефти.

Энергетика Энергетика Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.

Энергетика Энергетика Нефть не может закрепиться на психологической отметке в $60 Как отмечает эксперт, бумаги компаний ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть» и «Татнефть» продолжат снижаться в среднем на 1,6%. Как отмечает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, настроения на рынке нефти остаются прежними: на более или менее внятных попытках роста игроки продолжают избавляться от фьючерсных контрактов.

Энергетика Энергетика Сейм Литвы одобрил выкуп Клайпедского терминала СПГ Сейм Литвы утвердил поправки о выкупе Клайпедского терминала СПГ, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

Энергетика Энергетика Жители Дона задолжали более 1 млрд рублей за газ С начала года компания ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" подала в суд более 12 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.

Энергетика Энергетика Кувейт продает активы в Северном море Госфонд Кувейта объявил о намерениях продать 40% своих газовых активов в Северном море.

Энергетика Энергетика Ливия сообщила о форс-мажоре на крупнейшем месторождении Эль-Шарара Фото: STR / EPA Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах относительно работы на месторождении Эль-Шарара.

Энергетика Энергетика Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Энергетика Энергетика В Калининградской области изменится тариф на газ Цена кубометра газа для отопления поднимется с 6,83 руб. за кубометр до 6,95 руб. за кубометр. Изменится и ценник на сжиженный газ.

Энергетика Энергетика В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Энергетика Энергетика «Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Россия не планирует уменьшать объем экспорта нефти ESPO в январе Программа отгрузок нефти марки Urals на январь еще не составлена в окончательном виде.