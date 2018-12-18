Энергетика
Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам этого года вырастет на 1,6 процента, природного газа - на пять процентов, угля - на шесть процентов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.
Российская газета01:54
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Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.
— Александр Новак, российский политикКалининград 24 06:27
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Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 6% — до 433 млн тонн
Rambler News Service02:39
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Энергетика
Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина
Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено в 12:15
Энергетика
Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд из-за тревог о перенасыщении рынка
Brent, которая потеряла более 4 процентов за последние три сессии, ранее во вторник достигла отметки в $58,10 за баррель, что на $1,50 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора
Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.
Обновлено в 15:10
Энергетика
До 2025 года Литва выкупит судно-хранилище СПГ
Сейм Литвы 18-го декабря одобрил решение литовского правительства выкупить судно-хранилище сжиженного природного газа - Independence.
Обновлено в 17:48
Энергетика
Жители Дона задолжали более 1 млрд рублей за газ
С начала года компания ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" подала в суд более 12 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций
Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:45
Энергетика
В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа
Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен
Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Кувейт продает активы в Северном море
Госфонд Кувейта объявил о намерениях продать 40% своих газовых активов в Северном море.
Обновлено в 11:47
Энергетика
В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов
За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Обновлено в 12:00
Энергетика
В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли
Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.
Обновлено в 07:23
Энергетика
«Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей
Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Энергетика
В Калининградскую область прибыл плавучий терминал из Сингапура
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» прибыла в российские территориальные воды.
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Газовый кризис» в Карачи преодолён
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика
Кабмин Украины одобрил нефтегазодобычу на условиях раздела продукции в 6 областях
Кабинет министров Украины одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), который заключается между зарубежной добывающей компанией и государственным предприятием, в шести областях Украины, сообщает во вторник агентство "Униан" со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.
Обновлено в 15:20