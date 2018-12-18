Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных объемов добычи газа в России
Минэнерго ожидает рекордных объемов добычи газа в РоссииГлобалМСК.ру19:33
В этом году прогнозируемые показатели могут вырасти на 5% и достичь отметки в 723 млрд кубометров газа. На экспорт пойдет 245 млрд кубометров. Годовой прирост составит 9,3%. На данный момент объем добычи угля находится на уровне 433 млн тонн, нефти – 556 млн тонн.
ГлобалМСК.ру19:33
Оценить
Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.
— Александр Новак, российский политикКалининград 24 06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 6% — до 433 млн тонн
Rambler News Service02:39
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года
Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина
Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено в 12:15
Энергетика
Иран объявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа
Ответственный сотрудник Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил, что в стране обнаружено четыре десятка новых месторождений нефти и газа – как «сухопутных», так и шельфовых.
Обновлено в 12:38
Энергетика
Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора
Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.
Обновлено в 15:10
Энергетика
Сейм Литвы одобрил покупку СПГ-терминала
Парламент Литвы сегодня, 18 декабря, утвердил решение правительства о покупке до 2024 года судна-хранилища СПГ-терминала Independence в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у норвежской компании Hoegh LNG, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Жители Дона задолжали более 1 млрд рублей за газ
С начала года компания ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" подала в суд более 12 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций
Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:45
Энергетика
В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа
Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен
Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.
Обновлено в 05:42
Энергетика
В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов
За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Обновлено в 12:00
Энергетика
В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли
Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Кувейт продает активы в Северном море
Госфонд Кувейта объявил о намерениях продать 40% своих газовых активов в Северном море.
Обновлено в 11:47
Энергетика
Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин
Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
Кабмин Украины одобрил нефтегазодобычу на условиях раздела продукции в 6 областях
Кабинет министров Украины одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), который заключается между зарубежной добывающей компанией и государственным предприятием, в шести областях Украины, сообщает во вторник агентство "Униан" со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.
Обновлено в 15:20