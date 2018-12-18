Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных объемов добычи газа в России
Минэнерго ожидает рекордных объемов добычи газа в РоссииГлобалМСК.рувчера в 19:33
В этом году прогнозируемые показатели могут вырасти на 5% и достичь отметки в 723 млрд кубометров газа. На экспорт пойдет 245 млрд кубометров. Годовой прирост составит 9,3%. На данный момент объем добычи угля находится на уровне 433 млн тонн, нефти – 556 млн тонн.
ГлобалМСК.рувчера в 19:33
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Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.
— Александр Новак, российский политикКалининград 24 вчера в 06:27
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Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 6% — до 433 млн тонн
Rambler News Serviceвчера в 02:39
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Обновлено вчера в 08:45
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