Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.

В этом году прогнозируемые показатели могут вырасти на 5% и достичь отметки в 723 млрд кубометров газа. На экспорт пойдет 245 млрд кубометров. Годовой прирост составит 9,3%. На данный момент объем добычи угля находится на уровне 433 млн тонн, нефти – 556 млн тонн.

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Энергетика Энергетика ЕК следит за выполнением «Газпромом» антимонопольных обязательств Еврокомиссия продолжает мониторинг выполнение "Газпромом" обязательств в рамках решения по антимонопольному делу, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

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