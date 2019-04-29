Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в БелоруссииРБК 15:31
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
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Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Общество
Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.
Обновлено в 19:59
Общество
Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья
Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено в 09:07
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Общество
Что не так с алтайским ЖКХ? В крае обсудили, почему растут убытки и долги коммунальной отрасли
Последние итоги работы ЖКХ в городах и районах края неутешительные: убытки и долги коммунальных предприятий за год увеличились.
Обновлено в 20:50
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Общество
Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Политика
В России хотят создать список Бутиной
В Госдуме предложили создать "список Бутиной", в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США, сообщают "Известия".
Обновлено в 20:58
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Транспорт
Новые дорожные знаки начнут устанавливать в городах России с 1 мая
Как сообщают "Известия" со ссылкой на одного из разработчиков проекта, главу комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского, появятся знаки: "диагональный пешеходный переход", "переходите только на разрешающий сигнал светофора", "глухие пешеходы".
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Технологии
ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом
ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проанализирует аванпроект первого частного космодрома, который планируют построить в Нижегородской области.
Обновлено в 20:41
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Учеными-физиками зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной.
Обновлено в 03:20
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге из-за «Нафтогаза»
15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов.
Обновлено в 11:54
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06