Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в БелоруссииРБК 15:31

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
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Поступление качественной российской нефти на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая

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Минэнерго: Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» доберется до белорусского НПЗ через четыре дня

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Минэнерго назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Rambler News Service15:04
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