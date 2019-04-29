Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в БелоруссииРБК вчера в 15:31
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
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Минэнерго: Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» доберется до белорусского НПЗ через четыре дня
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Минэнерго назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии
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