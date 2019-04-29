Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в БелоруссииРБК вчера в 15:31

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
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Минэнерго: Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» доберется до белорусского НПЗ через четыре дня

Фонтанка.Рувчера в 16:12

Нефть отвечающая требованиям регламента начала поступать в Белоруссию, утверждают в Минэнерго России

Эхо Москвывчера в 17:02

Минэнерго назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Rambler News Serviceвчера в 15:04

В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

Газета.Ruвчера в 15:30

Минэнерго сообщило о сроках поступления «чистой» нефти в Белоруссию

Московский Комсомолецвчера в 15:23

В Минэнерго России назвали сроки поступления качественной нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 15:14

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

РБКвчера в 15:31
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Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
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Первый замгенпрокурора США подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»

«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Бокал вина в день снижает риск депрессии

Ученые из Швеции пришли к выводу о том, что употребляющие один бокал вина в день люди снижают риск депрессии сильнее тех, кто вообще не пьет.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

МВД хочет защитить россиян от коллекторов

МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Великобритании в «лесу Винни-Пуха» произошел пожар

В Великобритании пожар произошел в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс в ночь на 29 апреля.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол

«Оренбург» ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.
Обновлено в 00:08
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Наука

Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы

Обновлено вчера в 22:45
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Кино

«Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам

Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 01:13
Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!

Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков Рубина.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Жители ЛНР бросились получать российские паспорта

Указа президента России об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР начали реализовывать на практике.
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Общество

Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки

Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку

В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
Обновлено вчера в 19:09
Здоровье

В Бурятии клещи покусали более 80 детей

С начала этого года было привито более 15 тыс. человек и будет еще более 53 тыс.
Обновлено в 00:41
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