Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в БелоруссииРБК 15:31
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Транспорт
Госавтоинспекция создаст базу злостных нарушителей ПДД
У ГИБДД может появиться специальная база данных злостных нарушителей правил дорожного движения и граждан, лишенных водительских прав.
Обновлено в 07:39
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Общество
На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме
Во Львове на одну из свадеб гости пришли в нацистской военной форме.
Обновлено в 16:39
Кино
Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии
В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45
Культура
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
Ведущий Дмитрий Нагиев назвал условие, при котором может покинуть музыкальный проект «Голос».
Обновлено в 15:07
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Общество
В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Назван срок начала серийного выпуска процессора SoC Huawei Kirin 985
Производитель электроники назвал срок начала производства однокристалльной системы SoC Huawei Kirin 985.
Обновлено в 13:09
Кино
«Мстители: Финал» заработали 99,5% всех киносборов в России за день
Согласно информации Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 29 апреля на фильм о супергероях пришлось 99,5% всх сборов и предварительных продаж билетов по всей России.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко предупредил своего последователя Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами страны.
Обновлено в 13:54
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова
Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.
Обновлено в 15:30
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10