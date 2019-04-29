Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в БелоруссииРБК 15:31
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
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Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Якутии осужден вербовщик террористической организации
Вступил в законную силу обвинительный приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении гражданина Киргизии, осужденного по части 1 статьи 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).
Обновлено в 23:05
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 15:39
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено в 22:07
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
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Музыка
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Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.
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Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено в 15:58
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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Политика
Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вручила финалистам шоу «Голос. Дети» золотые звезды
Каждый ребенок получил из рук примадонны российской эстрады золотой кулон, напоминающий по форме букву «А». «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была учреждена певицей еще в 2005 году.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Игры
В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force
Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
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Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Клиники памяти помогли сотням пожилых москвичей
Более 1,6 тысячи москвичей старшего возраста получили помощь в клиниках памяти за три года.
Обновлено в 13:50