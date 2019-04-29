В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в БелоруссиюГазета.Ru 15:30

"Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая", - заявили в министерстве. Уточняется, что нормализация поставок в порт Усть-Луга должна произойти 7 мая. Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.

В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

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