Энергетика

В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в БелоруссиюГазета.Ru 15:30

"Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая", - заявили в министерстве. Уточняется, что нормализация поставок в порт Усть-Луга должна произойти 7 мая. Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.
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Минэнерго РФ прогнозирует поступление чистой нефти на Мозырский НПЗ по «Дружбе» 2-3 мая

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Financial One15:10

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Минэнерго назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

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Качественная нефть поступит на Мозырский НПЗ 2-3 мая

Инфорос15:25

В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

Газета.Ru15:30
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