Энергетика
В Центральном федеральном округе АЗС зарабатывают 4,2 руб. с литра бензина Аи-92. «Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Коммерсантъ04:51
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с чего всё началось
Нефтяным компаниям было более выгодно продавать бензин и дизельное топливо за рубежом, чем на внутреннем рынке, с середины декабря прошлого года по октябрь 2018 года.ТАСС03:58
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Энергетика
Мадуро поднял минимальную зарплату в Венесуэле до 11 долларов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о повышении размера минимальной зарплаты в стране в 2,5 раза – с 1,8 тысячи до 4,5 тысячи суверенных боливаров.
Обновлено в 20:59
Энергетика
Reuters узнал о готовности России сократить добычу нефти в 2019 году
Россия готова сократить добычу нефти в 2019 году в рамках соглашения с ОПЕК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 14:12
Энергетика
«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%
"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 14:48
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС
Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено в 10:48
Энергетика
«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть
«Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами
Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено в 16:14
Энергетика
В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона
В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале
Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено в 15:13
Энергетика
Япония в конце декабря возобновит импорт нефти из Ирана
Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана в конце 2018 года.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Российский рынок на открытии продолжил вчерашний рост
Несмотря на сильную просадку нефтяных цен и продолжающееся обострение политических событий российский рынок воспользовался вчерашним заделом и смог на открытии дня продолжить рост.
Обновлено в 02:14
Энергетика
Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка
Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Энергия ВИЭ пойдет на добычу нефти?
Exxon Mobil купит 500 МВт «зеленой» энергии, чтобы обеспечить нефтедобычу в бассейне Permian в ближайшие 12 лет.
Обновлено в 10:12