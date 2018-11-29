Энергетика
В Центральном федеральном округе АЗС зарабатывают 4,2 руб. с литра бензина Аи-92. «Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Коммерсантъвчера в 04:51
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с чего всё началось
Автозаправочным станциям в России на текущий момент снова стало выгодно продавать бензин из-за снижения цены нефти, в Центральном федеральном округе они зарабатывают 4,2 рубля с каждого проданного литра бензина Аи-92.ТАССвчера в 03:58
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Замглавы Минэнерго назвал цену на бензин в России самой низкой в Европе
Rambler News Serviceвчера в 04:04
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Энергетика
Нефть дорожает в ожидании сокращения добычи ОПЕК+
Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:11
Энергетика
«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%
"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами
Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено в 01:38
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
«Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин
На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.
Обновлено в 02:33
Энергетика
ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС
Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:20
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей
Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика
Росатом вложит в модернизацию северской ТЭЦ 5 млрд руб до 2023г
Как передает корреспондент, глава Томской области и гендиректор ОТЭК в "Точке кипения" в Томске подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ и "дорожную карту" по его реализации.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале
Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС
Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено вчера в 10:48
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика
В Узбекистане добыча газа увеличится до 61 миллиарда кубов
Добыча газа в Узбекистане в 2018 году увеличится на 9,3% по сравнению с 2017 годом - до 61 миллиарда кубометров, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Одил Темиров.
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика
Минэнерго не ждет сильного роста цен на битум в РФ из-за налогового маневра
Минэнерго РФ не ожидает существенного роста внутрироссийских цен на битум из-за стартующего с 2019 года завершения налогового маневра, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.
Обновлено вчера в 08:28