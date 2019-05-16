Энергетика
Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынокКоммерсантъ вчера в 20:58
Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Мората: «Сделаю всё, чтобы остаться в „Атлетико“»
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората, права на которого принадлежат "Челси", хочет продолжить выступать за мадридский клуб.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа
На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.
Обновлено в 00:27
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Именно поэтому Алла Борисовна не смогла пропустить его импровизированную вечеринку.
Обновлено в 00:26
Культура
В Вашингтоне назвали авторов лучших проектов Русской Америки в сфере общественных связей
Авторы лучших проектов Русской Америки в сфере общественных связей стали лауреатами российской национальной премии "Серебряный Лучник", которая в четверг в девятый раз была вручена в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено 15 мая в 01:50
Армия и оружие
В честь 316-й годовщины со Дня основания Балтийского флота в Балтийске пройдет военный парад
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Наука
Ученый заявил о невозможности расшифровки «манускрипта Войнича»
По словам российского ученого, узнать содержание рукописи не представляется возможным ввиду того, что отсутствует какая-либо информация о языке, на котором написан манускрипт.
Обновлено в 00:17
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
Обновлено вчера в 13:05
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Де Росси может перейти в «Интер»
Напомним, Де Росси всю свою карьеру, которая началась в 2002 году, выступает за "Рому".
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин
С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.
Обновлено в 00:08
Авто
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.
Обновлено в 00:27
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.
Обновлено вчера в 20:29
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено вчера в 12:09
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы
Обновлено вчера в 14:59
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено вчера в 06:02
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56