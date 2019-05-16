Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынокКоммерсантъ вчера в 20:58

Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.

Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок

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