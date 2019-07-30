Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации СахалинаРоссийская газета 01:55
Сахалинская область область может быть полностью газифицирована в ближайшие годы. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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Сахалинские и федеральные власти намерены за четыре-пять лет совместными усилиями практически полностью газифицировать островной регион. Об этом во вторник сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.ТАССвчера в 21:49
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В ближайшие 4-5 лет уровень газификации Сахалина должен выйти к 100% - Александр Новак
SakhalinMedia.ruвчера в 22:10
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