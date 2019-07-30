Экономика

Минэнерго оценило сроки газификации СахалинаРоссийская газета 01:55

Сахалинская область область может быть полностью газифицирована в ближайшие годы. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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