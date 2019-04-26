Политика

Минэнерго опровергло остановку отгрузки нефти в порту Усть-ЛугаРБК 03:07

«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время», — говорится в сообщение.
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Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

RT на русском03:16

Минэнерго опровергло остановку отгрузки нефти в порту Усть-Луга

РБК03:07

Минэнерго совместно с Транснефтью согласовали действия по улучшению качества нефти, поставляемой по «Дружбе»

Эхо Москвы03:00

В Минэнерго заявили о согласовании действий по нормализации качества нефти

Газета.Ru02:58

Минэнерго и «Транснефть» согласовали меры по нормализации качества экспортной нефти

ТАСС02:58

Минэнерго согласовало механизм повышения качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба»

Rambler News Service02:55

Минэнерго и «Транснефть» примут участие в переговорах в Минске по нефти

РИА Новости03:01
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

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Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
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Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
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В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

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Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
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Происшествия

Автобус с китайскими туристами столкнулся с маршруткой в Петербурге

Обновлено в 04:14
Недвижимость

Риелторы назвали объем новостроек вне зоны доступности от метро

Несмотря на активный ввод новых станций, еще многие районы в старых границах Москвы остаются вне пешей доступности от метро.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Жители Магадана исправили надпись на въезде в город

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева

Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Политика

Хантсман заявил, что нужно помнить о важности диалога России и США

Напомним, что 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча войск СССР и США.
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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
Обновлено в 04:41
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом

Недавно Ольга Бузова стала участницей нового шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак».
Обновлено в 05:29
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек

Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»

Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
Обновлено в 02:42
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

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Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые предпочтут получить по упрощенной процедуре российское гражданство вместо украинского, смогут получать страховые пенсии по старости, но только в случае, если переедут на постоянное местожительство в Россию.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

На Кубани юношу и девушку ударило током на крыше поезда

В Краснодаре 18-летнего парня и 17-летнюю девушку ударило током высокого напряжения при попытке забраться на грузовой вагон поезда-зерновоза.
Обновлено в 05:29
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