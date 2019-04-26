Политика
Минэнерго опровергло остановку отгрузки нефти в порту Усть-ЛугаРБК 03:07
«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время», — говорится в сообщение.
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Минэнерго согласовало механизм повышения качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба»
Rambler News Service02:55
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Хантсман заявил, что нужно помнить о важности диалога России и США
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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали
«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
Обновлено в 04:41
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
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Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом
Недавно Ольга Бузова стала участницей нового шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак».
Обновлено в 05:29
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Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»
Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
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Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика
В ПФР разъяснили, как жителям Донбасса получить российские пенсии
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Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
На Кубани юношу и девушку ударило током на крыше поезда
В Краснодаре 18-летнего парня и 17-летнюю девушку ударило током высокого напряжения при попытке забраться на грузовой вагон поезда-зерновоза.
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