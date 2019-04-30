Энергетика
Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефтиРоссийская газета вчера в 14:34
30 апреля Минэнерго РФ провело переговоры с нефтетранспортными компаниями Венгрии и Словакии о возобновлении транзита российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба". Как сообщила пресс-служба ведомства, стороны ожидают, что транзит восстановится "в кратчайшие сроки".
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Минэнерго РФ: Венгрия и Словакия восстанавливают транзит чистой российской нефти
Московский Комсомолецвчера в 17:38
Венгрия и Словакия готовы возобновить транзит российской нефти в кратчайшие сроки
Rambler News Serviceвчера в 14:27
Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти
Российская газетавчера в 14:34
Венгрия и Словакия намерены в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти из России
RT на русскомвчера в 14:48
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