Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефтиРоссийская газета вчера в 14:34

30 апреля Минэнерго РФ провело переговоры с нефтетранспортными компаниями Венгрии и Словакии о возобновлении транзита российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба". Как сообщила пресс-служба ведомства, стороны ожидают, что транзит восстановится "в кратчайшие сроки".

Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти

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