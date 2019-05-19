Энергетика
Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынкеВечерняя Москва 15:15
Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке. Прогноз ведомства был представлен в воскресенье.
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Происшествия
В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины
Обновлено в 09:07
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Транспорт
В России временно ограничат движение грузовиков по трассам
С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Музыка
Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала
Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.
Обновлено в 14:50
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Футбол
Тимофей Калачев провел прощальный матч за «Ростов»
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев в домашней встрече 29 тура Российской Премьер-лиги сыграл прощальный матч за «желто-синих».
Обновлено в 13:45
Политика
Порошенко уволил главу своей администрации
Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Единоборства
Экс-боец UFC перенес девятичасовую операцию после проигрыша нокаутом
Бывший боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC), ныне выступающий в чемпионате ONE FC Сейдж Норткатт получил серьезную травму во время поединка с Космо Александре в дебютном поединке турнира, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:58
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Вашингтон объявил Тегерану гибридную войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хотел бы воевать с Тегераном.
Обновлено в 11:51
Футбол
ЦСКА — Ахмат 1:0
Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич вынуждено был заменен в матче 29-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Шахтер» стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:11
Космос
Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении
Обновлено в 06:06
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Музыка
Победа певца из Нидерландов на «Евровидении» обернулась скандалом
Дункан, между прочим, принес Нидерландам победу, о которой голландцы мечтали целых 44 года!Что касается Сергея Лазарева, представлявшего Россию, то по итогам голосования он занял только третье место.
Обновлено в 14:00
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Общество
Активисты укоротили крыльцо бутика Dior на Невском проспекте
Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 11:39
Политика
Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Театры
В Камышине впервые пройдет всероссийский театральный фестиваль
Мероприятия пройдут в рамках Года театра и нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе регионального комитета культуры.
Обновлено в 14:02
Политика
Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу
Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено в 15:02
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20