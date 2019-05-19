Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынкеВечерняя Москва 15:15

Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке. Прогноз ведомства был представлен в воскресенье.

Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынке

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