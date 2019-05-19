Энергетика

Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынкеВечерняя Москва 15:15

Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке. Прогноз ведомства был представлен в воскресенье.
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Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

РБК14:13

Новак не исключил дефицита нефти на рынке летом при росте спроса

RT на русском13:22

Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом

Эхо Москвы13:30

Минэнерго не исключило возникновения дефицита нефти на мировом рынке

Известия14:06

Новак: Минэнерго не меняет прогноз по добыче нефти из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАСС13:18

Мировые запасы нефти превысили оценки ОПЕК+

Московский Комсомолец13:18

В Минэнерго России допустили дефицит нефти на мировом рынке летом

Говорит Москва13:45
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В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины

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Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

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Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

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В России временно ограничат движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
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Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
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Баскетбол

Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА

Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
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Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала

Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.
Обновлено в 14:50
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Футбол

Тимофей Калачев провел прощальный матч за «Ростов»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев в домашней встрече 29 тура Российской Премьер-лиги сыграл прощальный матч за «желто-синих».
Обновлено в 13:45
Политика

Порошенко уволил главу своей администрации

Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Единоборства

Экс-боец UFC перенес девятичасовую операцию после проигрыша нокаутом

Бывший боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC), ныне выступающий в чемпионате ONE FC Сейдж Норткатт получил серьезную травму во время поединка с Космо Александре в дебютном поединке турнира, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:58
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Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Вашингтон объявил Тегерану гибридную войну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хотел бы воевать с Тегераном.
Обновлено в 11:51
Футбол

ЦСКА — Ахмат 1:0

Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич вынуждено был заменен в матче 29-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Космос

Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении

Обновлено в 06:06
Авто

Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины

По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Происшествия

Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет

Обновлено в 10:38
Музыка

Победа певца из Нидерландов на «Евровидении» обернулась скандалом

Дункан, между прочим, принес Нидерландам победу, о которой голландцы мечтали целых 44 года!Что касается Сергея Лазарева, представлявшего Россию, то по итогам голосования он занял только третье место.
Обновлено в 14:00
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Общество

Активисты укоротили крыльцо бутика Dior на Невском проспекте

Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 11:39
Политика

Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал, почему спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 02:07
Театры

В Камышине впервые пройдет всероссийский театральный фестиваль

Мероприятия пройдут в рамках Года театра и нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе регионального комитета культуры.
Обновлено в 14:02
Политика

Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу

Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено в 15:02
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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