Энергетика

Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынкеВечерняя Москва вчера в 15:15

Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке. Прогноз ведомства был представлен в воскресенье.
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Новак спрогнозировал дефицит нефти

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Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

РБКвчера в 14:13

Рынок нефти подвержен влиянию очень большого количества факторов - Новак

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Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом

Эхо Москвывчера в 13:30

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RT на русскомвчера в 13:22

Новак: Минэнерго не меняет прогноз по добыче нефти из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 13:18

Минэнерго не исключило возникновения дефицита нефти на мировом рынке

Известиявчера в 14:06
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Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено в 22:01
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено в 21:51
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено в 07:36
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено в 21:35
Наука

Как Владимир Путин давал и не давал денег молодым ученым

В 2016 году несколько ученых встретились с президентом, предварительно подписав между собой такое же письмо, и в результате возникла та самая система мегагрантов, которой они сами и многие другие люди потом пользовались.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Кино

Финал «Игры престолов» установил рекорд

Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено в 17:38
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено в 16:36
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Общество

В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено в 22:20
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман уйдет в отставку

Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман решил уйти в отставку.
Обновлено в 11:18
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 23:06
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Политика

Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации

Обновлено в 06:01
Общество

Тельцам грозит скандал, а Козерогам нужно контролировать эмоции

Телец В понедельник есть риск, что кто-то из близких людей закатит скандал на почве ревности или из-за финансов.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем

Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено в 22:50
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено в 23:33
Политика

Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства

По данным Bloomberg, Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера за время нахождения на посту президента Украины.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено в 18:44
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

США увеличивают количество боевых кораблей

США планируют довести количество боевых кораблей американских ВМС до 355 штук, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
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