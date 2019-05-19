Энергетика

Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынкеВечерняя Москва вчера в 15:15

Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке. Прогноз ведомства был представлен в воскресенье.
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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
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Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о взаимоотношениях с Мамаевым

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что имеет хорошие отношения с осуждённым игроком команды Павлом Мамаевым.
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Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

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Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
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Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
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На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
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Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
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Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.
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Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
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Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

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