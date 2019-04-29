Энергетика
Минэнерго: качественная нефть поступит на белорусские НПЗ через 4 дняНовая газета вчера в 16:13
О поступлении некачественной российской нефти по «Дружбе» 19 апреля сообщил госконцерн «Белнефтехим», и позже власти страны приостановили экспорт светлых нефтепродуктов со своих НПЗ в Польшу и страны Прибалтики. Затем принимать нефть отказались Словакия, Польша, Германия, Венгрия и Украина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго: Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» доберется до белорусского НПЗ через четыре дня
Фонтанка.Рувчера в 16:12
Минэнерго сообщило о сроках поступления «чистой» нефти в Белоруссию
Московский Комсомолецвчера в 15:23
Минэнерго России назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 15:04
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Обновлено в 05:04
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Футбол
Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди.
Обновлено в 09:24
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Космос
В центре нашей галактики обнаружено загадочное свечение
Обновлено в 09:15
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Политика
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Политика
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 07:21
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Общество
Руководство ФСО отчиталось о доходах за 2018 год
В декларации говорится, что первый заместитель главы ФСО Олег Климентьев заработал в 2018 году 7,4 млн рублей, заместитель директора ФСО - руководитель Службы безопасности президента Алексей Рубежной - 5,8 млн рублей.
Обновлено в 10:43
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Политика
ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк
После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
Обновлено в 09:52
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
В создании модели принимает участие российский дизайнер Дмитрий Лазарев, который в 2014 году придумал концепт для АвтоВАЗа, получивший название Raven.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Экономика
ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 года
Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики
Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:15
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20