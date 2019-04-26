Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефтиRT на русском 03:16

Министерство энергетики России, российские нефтяные компании и РЖД в ходе совещания, которое состоялось 25 апреля, утвердили меры для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти, поставляемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Происшествия В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева» В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.

Игры Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5 Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.

Происшествия В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".

Политика Правительство расширит полномочия РАН в долгосрочных исследованиях Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении полномочий Российской академии наук в разработке долгосрочных фундаментальных исследований.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Политика Украина приостановила транзит российской нефти Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Футбол «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как контролируют школьное питание в столице Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в прямом эфире взял интервью у Елены Андреевы, главы московского Роспотребнадзора.

Политика Медведев отменил санкции против четырех украинцев Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Политика Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.

Происшествия В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник, в данный момент расследование уголовного дела завершено.

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Политика The Bell: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 100 миллиардов рублей в год Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год.

Происшествия Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.

Экономика «Алмазный король» Леваев устроился на работу в AFI Development Известный как "король алмазов" израильский миллиардер Лев Леваев устроился на работу в принадлежащую ему девелоперскую компанию AFI Development.

Общество Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

Происшествия В Москве загорелся университет имени Губкина Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.

Авто В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».

Здоровье Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.

Происшествия Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.