Политика
Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефтиRT на русском 03:16
Министерство энергетики России, российские нефтяные компании и РЖД в ходе совещания, которое состоялось 25 апреля, утвердили меры для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти, поставляемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Минэнерго согласовало механизм повышения качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба»
Rambler News Service02:55
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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